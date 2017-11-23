Ужгородський та Маріупольський вузи обміняються своїми студентами

В Україні стартує програма GOxChange – обмін студентів між різними регіонами України, яка допомагає руйнувати стереотипи молоді про невідомі їм міста. Протягом 10 днів 30 учасників навчаються, зустрічаються з видатними культурними та громадськими діячами міста, досліджують приймаюче місто та створюють власні фото-, відео- та текстові медійні проекти про нього.

Невідоме породжує міфи і упередженість. Політики старались, аби самоідентифікація Східної та Західної частин України відрізнялась. Ми досі маємо стереотипи про життя на тому боці Дніпра. Утім ми схожі більше, ніж ми думаємо. Програма GOxChange об’єднає всю Україну. Студенти з різних частин країни на деякий час обміняються своїми навчальними закладами, аби створити власну історію про місто. І знайти відповідь: ми різні чи рідні?

Передбачається, що учасники сформують власну думку щодо міста обміну, яка тепер буде базуватися не на стереотипах, а на власному досвіді, отриманому протягом перебігу програми.

У програмі першого набору можуть брати участь студенти Маріупольського державного університету та Ужгородського національного університету різних курсів будь-якої спеціальності. Прийом заявок до 1 грудня.

Деталі за посиланням: globaloffice.org. ua/uk/goxchange

Реєстрація для участі студентам з Маріуполя – https://goo.gl/txF528.