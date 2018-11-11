В «Академії поліції» ДЮІ пройшов «День відкритих дверей»

Інформативна перша частина про становлення міліції регіону, реформований 2017-й рік і практика, яка складалася з демонстрації озброєння та екіпірування, тактики самозахисту, ознайомлення з автопарком, а на «десерт» — майстер-клас від кордівців – в такий спосіб суботнього ранку всі бажаючі познайомилися зі службою в поліції.

Перш, ніж підійти до найцікавішого і динамічного присутні на заході школярі та дорослі зібралися у актовій залі, аби познайомитися з керівництвом Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» Донецького юридичного інституту МВС України та послухати про умови вступу та проходження навчання.

Після невеличкого вступу – ази історії становлення міліції регіону, перші керівники, особливості служби кілька десятків років тому. Ознайомлення пройшло в більш наочний спосіб – у музеї навчального закладу. А далі відвідувачі перемістилися до спортивної зали, де вже діючі курсанти продемонстрували здобуті навички з техніки самозахисту. Кидок через стегно та миттєве затримання, першочергові дії при загрозі ножа та пістолета – майбутні поліцейські отримують необхідну для подальшої служби базу в максимально короткий термін.

У внутрішньому дворі на присутніх вже чекала патрульна машина та спецназівська «Варта». Інформації – мінімум, задоволення – максимум: не кожного дня відчуєш себе мужнім та хоробрим, тим, хто в 20-кілограмовому екіпіюванні виїжджає туди, де небезпека.

А наостанок – демонстрація затримання, аби закріпити отримані відчуття. Автівку із зловмисниками переслідує КОРД, а блокує екіпаж патрульних. За лічені хвилини професійно підготовлені бійці знешкодили умовних зловмисників на очах у щасливої публіки.

Звичайно, після такого у присутніх виникло лише одне питання – як потрапити до елітного підрозділу. На це питання їм відповів командир КОРДу із позивним «Тридцять третій».