В автобусе, который двигался в КПВВ «Новотроицкое», мужчина потерял сознание и умер

Вчера в автобусе, который двигался в КПВВ «Новотроицкое», жителю Донецкой области стало плохо. 77-летний гражданин потерял сознание.

Пограничники вызвали карету скорой медицинской помощи и начали оказывать первую медицинскую помощь, но гражданин оставался без сознания. Когда прибыли медицинские работники и подтвердили факт смерти, вероятно наступившей от сердечной недостаточности.

По данному факту проинформирован отдел полиции. Пограничный отряд и администрация сайта выражают соболезнования родным и близким в связи с непредвиденной смертью погибшего.