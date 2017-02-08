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В автобусе, который двигался в КПВВ «Новотроицкое», мужчина потерял сознание и умер

Опубликовано 09 Фев 2017

скораяВчера в автобусе, который двигался в КПВВ «Новотроицкое», жителю Донецкой области стало плохо. 77-летний гражданин потерял сознание.

Пограничники вызвали карету скорой медицинской помощи и начали оказывать первую медицинскую помощь, но гражданин оставался без сознания. Когда прибыли медицинские работники и подтвердили факт смерти, вероятно наступившей от сердечной недостаточности.

По данному факту проинформирован отдел полиции. Пограничный отряд и администрация сайта выражают соболезнования родным и близким в связи с непредвиденной смертью погибшего.

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