В День Конституции безопасность жителей Донетчины обеспечивают 1500 полицейских

По приказу заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина вчера с 19 часов полицию Донецкой области перевели на усиленный вариант несения службы.

Сегодня, 28 июня, в праздничный день по всей области будут проходить торжественные мероприятия в честь Дня Конституции. На улицы городов выйдет большое количество людей.

В связи с этим руководством полиции Донецкой области принято решение задействовать дополнительные силы для того, чтобы люди имели возможность отметить государственный праздник в безопасности.

Правопорядок будут охранять до 1500 сотрудников полиции совместно с Нацгвардией. Улицы будут патрулировать группы быстрого реагирования, пешие наряды и автопатрули. В охране правопорядка задействованы взрывотехники и кинологи.

Вячеслав Аброськин отметил, что усиленные меры безопасности направлены на то, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в Донецкой и сохранить жизни людей.