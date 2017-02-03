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В Донецкой области двое несовершеннолетних решили покончить с жизнью

Опубликовано 04 Фев 2017

девушкаВ Мариуполе девушка лезвием порезала себя и своего парня после того, как сбежала из дома. Школьница знала, что ее ищут и боялась, что отвечать за ее побег будет парень. А в Угледаре несовершеннолетняя выпрыгнула с 4 этажа. Сейчас ониобе госпитализированы в больницу, сотрудники ювенальной превенции полиции работают с семьями.

2 февраля с сообщением о том, что ушла из дома и не вернулась ученица местной школы 2002 года рождения, в полицию обратилась бабушка. Пока полицейские прочесывали улицы, отрабатывали круг близких, друзей и одноклассников без вести пропавшей, девушка вместе с парнем всю ночь гуляли по городу. На азовском побережье разыскиваемая пришла к выводу, что в том, что она ушла, полицейские обвинят ее любимого, ведь он старше ее, а значит, может нести за нее ответственность.

Она достала лезвие, порезала себе руку, а потом причинила аналогичное телесное повреждение кавалеру. Уже на утро ее местонахождение было установлено. Правоохранители вызвали скорую, чтобы медики оказали профессиональную помощь раненым.

А сегодня ночью в Угледарское отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу госпитализирована 17-летняяпотерпевшая с ушибами и травмами. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что она выпрыгнула из окна многоэтажки. Перед этим девушка позвонила своим друзьям, которые в этот момент находились в другой комнате, и попрощалась с ними.

Сейчас оба подростка находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Полицейские работают с семьями, чтобы выяснить семейный микроклимат, причины, которые могли подтолкнуть потерпевших к решающему шагу, и изучают их отношения в коллективах учебных заведений. К работе будут привлечены и психологи, чтобы исключить рецидив таких случаев.

В свою очередь, полицейские еще раз обращаются к родителям с просьбой быть внимательнее к детям и не пренебрегать их проблемами. Возможно, именно внимание, любовь и забота способны спасти подростков от опрометчивых поступков.

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