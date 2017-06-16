В Донецкой области началась операция «Мотоциклист»

Комплекс профилактических мероприятий призван предупредить ДТП с участием водителей мототранспорта, уберечь жизни мотоциклистов и снизить уровень дорожно-транспортного травматизма. Отработка продлится по 30 июня текущего года.

В течение второй декады июня текущего года на территории области наблюдается увеличение количества автодорожных происшествий с участием мотоциклов и скутеров.

Так, в период с 10 по 15 июня на автодорогах области зарегистрировано 7 дорожных происшествий, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести и 1 погиб.

Так, 14.06.2017 в 20.00 в г. Авдеевка Покровского района по технологической дороге из стороны центральной проходной ПАО «АКХЗ» в направлении с. Ласточкино двигался автомобиль «Chery Tiggo», водитель которого на прямом участке дороги, возле административного здания ПАО «АКХЗ» выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с мотоциклом «Viper VM 200» под управлением 43 летнего водителя. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия.

С целью сохранения жизни и здоровья граждан и снижения уровня дорожно-транспортного травматизма, в том числе с участием мототранспортных средств, на дорогах Донетчины с 19 по 30 июня проводится профилактическая отработка «Мотоциклист».

Во время превентивной операции сотрудники полиции, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, будут выявлять нарушения Правил дорожного движения водителями мототранспортных средств, особое внимание будет уделяться водителям, которые управляют мототранспортом в состоянии опьянения и без водительского удостоверения соответствующей категории.

Напомним, что на скутере и мопеде можно ездить с 16 лет, на квадроцикле и мотоцикле — с 18. Для этого необходимо пройти обучение, сдать экзамены и получить удостоверение водителя соответствующей категории. В частности, водительское удостоверение категории А-1 могут получить лица, достигшие 16-летнего возраста, а категории В-1 — по достижении 18 лет.