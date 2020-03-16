В Донецкой области не подтвердился коронавирус, проверяют его наличие у ребенка

Подозрения на наличие коронавируса у троих жителей Краматорска и Славянска получили негативные результаты.

Об этом сообщил на брифинге в Краматорске заместитель начальника управления — начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко. Речь идет о ребенке из Краматорска и двух жителях Славянска.

При этом в детское инфекционное отделение горбольницы №4 Мариуполя с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали ребенка. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель директора департамента здравоохранения городского совета Людмила Сергеева.

По ее словам, у мальчика взяли биоматериал и отправили на исследование в Киев. Результаты должны прийти завтра. Сейчас пациент получает необходимое лечение, его состояние медики оценивают, как среднее. В больницу вместе с ребенком госпитализирована его мать.