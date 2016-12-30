В Донецкой области в новогоднюю ночь не совершено ни одного тяжкого преступления

Всего по области в полицию поступило 650 сообщений от жителей, 71 из которых — имеют признаки уголовного правонарушения. Общее количество обращений в больших городах снизилось на треть. Благодаря мощной превенции на улицах прифронтового региона не допущено ни одного убийства, избиения людей, разбойного нападения, грабежа.

Улицы Донецкой области патрулировали 175 пеших нарядов, более 30 автопатрулей, 26 групп быстрого реагирования — всего 278 нарядов полиции.

В новогодние сутки в Единый аналитический сервисный центр, который сейчас обслуживает Мариуполь, Краматорск, Славянск и Торецк, поступило 307 сообщений, что на 34% меньше чем в предновогодние сутки.

Чаще всего люди обращались с сообщениями о семейных ссорах (61 сообщение или каждый пятый звонок).

- Это единственная позиция, по которой произошло увеличение, по остальным позициям мы видим снижение и довольно существенное. Например, количество заявлений о хулиганстве снизилось на 70%, а это говорит об эффективной превентивной работе в городах, которые мы обслуживаем, — отметила Ольга Фагаулина, начальник отдела службы 102 Управления информационного обеспечения ГУНП в Донецкой области.

Более 15% звонков на 102 носили информационный характер. Принимали сообщения граждан в новогоднюю ночь 12 сотрудников Единого аналитического сервисного центра.

Всего за правопорядком на улицах региона с 31 декабря на 1 января следили более 1500 правоохранителей.

Автодороги патрулировались работниками отдела обеспечения безопасности дорожного движения. За сутки не допущено ни одного ДТП с пострадавшими. Выявлено 103 нарушения ПДД.

Благодаря мощной превенции на улицах прифронтового региона не совершенного ни одного разбоя, факта нанесения тяжких телесных повреждений, грабежа. Единственный за новогоднюю ночь бытовой конфликт о котором сообщили из больницы, был раскрыт «по горячим следам».

Так, 1 января около 3:00 до Марьинского отделения полиции поступило сообщение об оказании медицинской помощи 27-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в больницу г. Курахово с проникающим ножевым ранением. Пока пострадавший приходил в себя, полицейские установили, где он праздновал новый год, выехали на место и задержали подозреваемого, 26-летнего жителя. Курахово, который тоже находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Орудие преступления — нож – изъято.

Работу полиции в новогоднюю ночь организовывал и координировал начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Его заместители и все руководители управлений областного главка несли службу и осуществляли проверку территориальных подразделений полиции Донецйкой области. Четкий контроль за организацией работы правоохранителей во всех городах области позволил сохранить спокойную оперативную обстановку в Донецкой области.

Полицейские продолжают работать в усиленном режиме и готовы реагировать на каждый вызов.

Полиция Донецкой области заботится о вашей безопасности и поздравляет с Новым Годом!