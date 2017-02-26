В Донецкой области женщины-офицеры будут соревноваться в полевом испытании

Соревнования посвящены Международному женскому дню и инициированы начальником ГУНП в Донецкой области Вячеславом Аброськиным, чтобы таким образом отметить мужественных женщин, которые на равных с мужчинами несут службу в зоне проведения антитеррористической операции.

Мероприятие состоится в субботу, 4 марта, на полигоне в Никольском районе. Участие в нем примут сотрудницы полиции Донецкой области. С каждого территориального подразделения будут выбраны команды, участники которых будут соревноваться как в личном, так и в командном зачете.

Соревнования будут предусматривать прохождение нескольких этапов, среди которых — переправка через озеро, проверка на выносливость и устойчивость (дойти до места назначения в полной экипировке), соревнования на меткость (стрельбы), знания по тактической медицине и прочее. После всех испытаний будут определены лучшие.

Стоит отметить, что всего в рядах полиции Донетчины работает 1770 женщин, среди них аттестованы — 1341. Из них 223 являются участниками боевых действий, 412 — переселенцы с оккупированных территорий, 12 воспитывают детей самостоятельно, 2 занимаются воспитанием детей-инвалидов. Все они наряду с мужчинами несут круглосуточную службу в регионе, где ведутся боевые действия, защищая мирных граждан от преступлений и той опасности, которую принесла террористическая агрессия.