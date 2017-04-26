В Донецкую область приехали служить кинологи из 5 областей

В кинологическом центре полиции Донецкой области — очередная ротация. На помощь восточным коллегам прибыли полицейские и их четвероногие напарники из Запорожья, Хмельницкого, Николаева, Сум, Ровно, Херсона. Они будут нести службу на блокпостах, патрулировать населенные пункты на линии разграничения и участвовать в поисках людей.

Предыдущая группа кинологов, которая полтора месяца несла службу в зоне проведения антитеррористической операции, вернулась домой. Ей на смену уже прибыло свежее подкрепление — 8 полицейских и 8 собак.

Все — немецкие овчарки, у каждой — своя специализация, учитывая задачи, которые перед ними стоят в зоне боевых действий. Из них 5 служебных собак специально натренированы на поиск оружия, боеприпасов и взрывчатки, 2 — специалисты по следовой работе и еще одна – будет искать наркотические средства.

«Спецы по оружию» сразу показали, на что они способны, за несколько минут найдя спрятанные патроны. Сегодня они уже приступили к службе на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах, а также на улицах Мариуполя и других населенных пунктов.

Кинологические группы в составе усиленных сил полиции участвуют в профилактической отработке Мариуполя и будут оберегать безопасность и спокойствие жителей Донетчины в течение праздничных выходных.