Последние новости

В дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, еще один — в тяжелом состоянии

Опубликовано 09 Июл 2017

ГАИ ДТП труп 09.07.17 1Лобовое столкновение «Мерседеса» и «Джили» произошло на автодороге «Мариуполь — Урзуф». Водитель и 42-летний пассажир «Мерседеса» погибли на месте, водитель «Джили» в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции, открыто уголовное производство.

ГАИ ДТП труп 09.07.17 3По предварительным данным, около 11:00 на автодороге «Мариуполь — Урзуф» 26-летний водитель автомобиля «Мариуполь — Урзуф» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Джили», под управлением 35-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего). Проводится следствие.

Уважаемые водители! Соблюдайте Правила дорожного движения. НЕ подвергайте опасности себя и окружающих!

Похожие сообщения

Полицейские изобличили мариупольца в хранении нескольких видов наркотиков

Опубликовано 09 Июл 2017

Цепочка «стоимостью» до шести лет лишения свободы

Опубликовано 09 Июл 2017

Охорону публічної безпеки під час музичного фестивалю

Опубликовано 07 Июл 2017

Затримано підозрюваного у згвалтуванні мешканки Мангушського району

Опубликовано 07 Июл 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-