В дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, еще один — в тяжелом состоянии

Лобовое столкновение «Мерседеса» и «Джили» произошло на автодороге «Мариуполь — Урзуф». Водитель и 42-летний пассажир «Мерседеса» погибли на месте, водитель «Джили» в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции, открыто уголовное производство.

По предварительным данным, около 11:00 на автодороге «Мариуполь — Урзуф» 26-летний водитель автомобиля «Мариуполь — Урзуф» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Джили», под управлением 35-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего). Проводится следствие.

Уважаемые водители! Соблюдайте Правила дорожного движения. НЕ подвергайте опасности себя и окружающих!