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В дорожно-транспортном происшествии пострадало 2 человека

Опубликовано 20 Янв 2017

дтп2Столкновение произошло в Кальмиусскому районе города. Водители обоих автомобилей госпитализированы в лечебные заведения, повреждены и машины. По данному факту открыто уголовное нарушение, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Вчера около 14 часов по улице Тополиной 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ДЄУ Сенс», который двигался навстречу. В результате происшествия пострадали оба водителя. 28-летний водитель автомобиля «Дєу Сенс» находится в тяжелом состоянии.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами). Продолжается следствие.

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