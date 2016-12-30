В драмтеатре состоялся новогодний праздник для детей полицейских

Глава полиции Донетчины поздравил детвору сотрудников и воспитанников мариупольской школы-интернат №2 с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым. А благодаря поддержке профсоюза полиции Донецкой области для детей был организован праздник с подарками и Дедом Морозом, а затем — новогоднее представление «Щелкунчик» в исполнении артистов театра.

Более 300 детей — дети сотрудников областного главка полиции и 15 воспитанников школы-интерната №2 г. Мариуполь — в прямом смысле заполонили областной драматический театр праздничным настроением и звонким смехом.

Многие из них — дети-переселенцы. Вместе со своими родителями-правоохранителями они были вынуждены оставить свои дома, друзей, учителей и отправиться в другой город.

Вместе с ними в новогоднем калейдоскопе оказались и учащиеся 3 и 6 классов школы-интерната №2. Это именно та школа, для которой в сентябре этого года правоохранителями были приобретены компьютеры. Средства на технику были собраны во время акции с участием министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. На прошлой неделе министр был в них гостях и поздравлял с Новым Годом и Рождеством.Некоторых из этих детей вывезли из обстреливаемой Марьинки и оккупированных Донецка и Снежного.

И сегодня для всех них был организован настоящий праздник.

Сначала детей поздравил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин и его заместитель Виталий Невгад. Они пожелали мдетворей мира, добра, улыбок, радости и вручили им сладкие подарки.

Затем ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой провожали 2016 год и Обезьяну, которая стала его символом, и встречали 2017, который появился перед детьми в образе Петуха.

После новогодних хороводов, фотосессий и сладостей гости окунулись в настоящую новогоднюю сказку — артисты драмтеатра подарили им спектакль «Щелкунчик».