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В ДТП пострадал 4-летний мальчик

Опубликовано 30 Мар 2017

Мариуполь 29.03Установлено, что мама с ребенком переходила дорогу на остановке общественного транспорта перед автобусом. Автомобиль, который двигался по второй полосе, не заметил малыша и совершил наезд. Маленький пешеход доставлен в медучреждение. На месте работает полиция.

Вызов на спецлинию 102 поступил от очевидца происшествия вчера в 17.35. 24-летний водитель Дэу Нексия двигался по улице Мамина Сибиряка в сторону поселка Мирный, когда внезапно перед пассажирским автобусом, который стоял на остановке общественного транспорта, вышел ребенок за руку с мамой. Женщина немного отстала, поэтому не пострадала.

Предварительно у мальчика диагностированы ушибы и ссадины.

На месте документирует последствия ДТП следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции. После проведения первоочередных следственных действий факт получит правовую оценку.

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