В ДТП в Мариуполе пострадали 5 человек

В Кальмиусском районе водитель автомобиля «Хюндай» осуществлял разворот и не пропустил такси, в котором находились водитель и 3 пассажира. Пострадавшие госпитализированы, на месте работает полиция.

Столкновение произошло на ул. Макара Мазая. Во время разворота через проезжую часть иномарка не пропустила автомобиль такси «Дэу Ланос». В результате аварии все 5 участников дорожного движения получили травмы.

Пострадавшие бригадами «скорой помощи» доставлены в больницу. Детей среди них нет.

На месте работают сотрудники Кальмиусского отделения полиции и патрульные полицейские. После проведения следственно-оперативных мероприятий факту будет дана правовая оценка.

Напоминаем, при осуществлении маневров в сложных погодных условиях строго соблюдайте правила дорожного движения.