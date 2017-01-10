В ДТП в Мариуполе пострадали 5 человек
В Кальмиусском районе водитель автомобиля «Хюндай» осуществлял разворот и не пропустил такси, в котором находились водитель и 3 пассажира. Пострадавшие госпитализированы, на месте работает полиция.
Столкновение произошло на ул. Макара Мазая. Во время разворота через проезжую часть иномарка не пропустила автомобиль такси «Дэу Ланос». В результате аварии все 5 участников дорожного движения получили травмы.
Пострадавшие бригадами «скорой помощи» доставлены в больницу. Детей среди них нет.
На месте работают сотрудники Кальмиусского отделения полиции и патрульные полицейские. После проведения следственно-оперативных мероприятий факту будет дана правовая оценка.
Напоминаем, при осуществлении маневров в сложных погодных условиях строго соблюдайте правила дорожного движения.