В двух районах Мариуполя орудовали «охотники» за золотом

Схема преступлений одинакова, как и последствия ее реализации. Молодые люди выбирали безлюдное место, подбегали сзади жертвы, дергали за золотую цепочку и убегали. В настоящее время полицейские устанавливают канал сбыта похищенного и предупреждают появление новых фактов уличных грабежей.

Внезапность, отсутствие свидетелей, скорость — это все, чем «вооружаются» грабители собираясь «на дело». В жертвы выбирают преимущественно женщин, потому что, по признанию самих преступников, те не могут дать отпор и теряются в момент преступления. Это дает возможность нападавшему беспрепятственно скрыться с награбленным, а в некоторых случаях — успеть сбыть похищенное и потратить вырученные деньги.

Как рассказывает заместитель начальника криминальной полиции Центрального отдела полиции Иван Гранкин, грабежи ювелирных изделий — это сезонное преступление, рассчитанное на открытый доступ к украшениям. Доли минут — и у злоумышленника в руках оказывается то, что потом принесет ему прибыль… и уголовную ответственность. Все зависит от скорости обращения потерпевших в полицию, которая прямо пропорциональна задержанию подозреваемого.

Так, аналогичные преступления были раскрыты в Кальмиусском и Центральном районах Мариуполя. Преступный план стандартный, предмет посягательств также. Например, в центре полумиллионного города 25-летний молодой человек сорвал цепочку с прохожей, которую в дальнейшем реализовал за 7000 гривен. Ранее он был неоднократно судим за имущественные правонарушения.

Как правило, раскрытием этого преступления занимаются сразу несколько подразделений полиции. Наряды, задействованные на обеспечение правопорядка, приближенны к месту совершения грабежа. Они имеют на руках приметы вероятного нападавшего. Параллельно к делу подключаются розыскники, которые прорабатывают имеющуюся оперативную информацию, проверяют лиц, которые ранее попадали в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений.

Защититься от уличных преступлений поможет собственная осторожность. Полиция рекомендует по возможности избежать ношения украшений на видном месте, выбирать только хорошо освещенный путь, где есть другие прохожие. Пригодится контроль над окружающей ситуацией.

Если же все так вы стали жертвой грабителя, не теряйте времени, а сразу набирайте 102.