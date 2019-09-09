На выходных Мариуполь погрузится в атмосферу спорта и экстрима. Напомним, в Городском саду пройдет «Спортивный уик-энд», где каждый желающий сможет попробовать себя в разных спортивных направлениях.

14 сентября в «Экстрим–парке» пройдет чемпионат по скалолазанию. Организаторы подготовили призы для победителей.

С 16:00 до 17:00 пройдут соревнования для детей от 5 до 15 лет. В 17:00 стартуют состязания для участников старше 16 лет. На осенний период изменен график работы парка.

Так, в сентябре парк будет работать со вторника по пятницу с 15:00 до 22:00; суббота, воскресенье и праздничные дни — с 11:00 до 22:00. Понедельник — выходной. В октябре: вторник — пятница с 15:00 до 20:00; суббота, воскресенье и праздничные дни — с 11:00 до 20:00. Понедельник — выходной.

Весь сентябрь посетители смогут принять участие в розыгрыше. В конце октября зона экстрима закроется на зимние каникулы.