В Гнутово в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор

Происшествие случилось сегодня около 11 часов. Известно о двух пострадавших. Полные обстоятельства выясняются.

На место направлены следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции, кинологи, взрывотехники, ДСНС и скорая помощь.

По состоянию на 13 часов известно, что трактор наехал колесом на мину в поле за 1,5 километра от жилых домов на выезде из поселка Гнутово. Техника выгорела дотла. Тракторист-водитель получил осколочные и ожоговые ранения, еще у одного пассажира 1994 года рождения предварительно констатировано контузию и шок. Оба доставлены с места происшествия в больницу.

Факт квалифицированы по ч.1 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.