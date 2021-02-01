В гончарній майстерні проходять безкоштовні заняття для дітей

На базі Центру сучасного мистецтва «Готель Континенталь» відкрилася гончарна майстерня. Проєкт «GONCHARKA» став одним з переможців конкурсу міської програми «Громадський бюджет».

Автор отримав грант на закупівлю професійного обладнання, печі, гончарного круга, машини для нанесення малюнка, витратних матеріалів та меблів. У майстерні провели пуско-налагоджувальні роботи, тестування та відпрацювання технології виробництва.

Мета проєкту — проводити безкоштовні майстер-класи для дітей, що опинилися в складній життєвій ситуації. Сьогодні на перший урок прийшли діти, які отримують послуги в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

«На кожному занятті ми будемо здійснювати «подорож у часі». Історія курсу занять почнеться з моменту освоєння людством глини. Діти дізнаються про види глини, різні техніки ліплення, випалювання і розпису посуду. Починаючи з культури первісних, ми поступово будемо дізнаватися побут давніх поселень Криту, Греції, Риму та до сьогоднішніх днів», — розповів автор проєкту.

Однією з перших на заняття прийшла Неллі. Вона розповіла, що раніше намагалася ліпити фігурки з пластиліну: «Мені подобається займатися рукоділлям. Цікаво дізнатися про те, як створюють посуд і спробувати самій крутити гончарний круг. Хочеться навчиться робити горнятко і самій його розфарбувати».