В городе появилось новое место-магнит

В Приморском парке смотровую площадку украсил знак «Я люблю Мариуполь». Теперь мариупольцы и гости города могут не только любоваться видом на море, но и сделать фотографию у нового туристического магнита.

Подобные знаки есть во многих городах не только Украины, но и всего мира. Все они похожи, но обладают небольшими особенностями. Например, металлические буквы мариупольского знака подсвечиваются в вечернее время, а в «сердце» есть небольшая скамейка. Кроме того, место для знака было выбрано не случайно, ведь Мариуполь – город у моря. ​

Сейчас на месте ведутся завершающие работы по его установке знака.

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