В государственном университете потушили условный пожар

В Мариуполе прошли учения по тушению условного пожара. На этот раз огонь вспыхнул в пятом учебном корпусе Мариупольского государственного университета. Спасатели Государственного пожарно-спасательного отряда оперативно провели учебную эвакуацию.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области, согласно тактическому замыслу учений, очередной заведения получил информацию о возникновении пожара. Он сразу сообщил о происшествии Службе спасения. После этого была проведена полная эвакуация студентов и сотрудников университета.

За считанные минуты к месту вызова прибыли пожарные совместно с работниками экстренной медицинской помощи.

Во время проведения разведки и тушения условного пожара, был обнаружен условный пострадавший — студент, который не смог самостоятельно покинуть корпус университета. Его благополучно вынесли на свежий воздух и передали врачам скорой помощи.

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