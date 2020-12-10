В інфраструктуру Маріуполя впровадять елементи Smart City

Маріуполь підписав грантову угоду з USAID на реалізацію п’яти малих інфраструктурних смарт проєктів. Їх обрали самі маріупольці шляхом голосування.

«Мета проєкту – поліпшення інфраструктурних послуг, доступних для всіх мешканців Маріуполя та посилення взаємодії між громадянами та місцевою владою для спільного планування розвитку громади. В рамках співпраці з Проектом USAID Демократичне врядування у Східній Україні (DG East) навесні цього року було впроваджено механізм електронних консультацій з громадськістю та організовано відкрите голосування на сайті Маріупольської міської ради. Таким чином, жителі міста самі обирали ті проєкти, які, на їх думку, найбільш важливі для громади», — розповів головний спеціаліст відділу управління проектами Сергій Зубенко.

Маріупольська міська рада пропонувала 9 проектів, які включали елементи SMART CITY. За результатами голосування обрано п’ятірку проєктів-лідерів:

Безпечні пішохідні переходи

Розумне вуличне освітлення (зі світлодіодним освітленням);

Розумна автобусна зупинка з інформаційною дошкою

Велосипедні стоянки біля шкіл та університетів;

Автоматизовані системи обліку води (66 багатоквартирних будинків).

Всі вони будуть реалізовані протягом 2021 року, а на закупівлю матеріалів для їх реалізації буде виділено близько 150 тисяч доларів від USAID «Демократичне врядування у Східній Україні».

«Демократичне врядування у Східній Україні» — п’ятирічний проект, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), направлений на зростання суспільної впевненості та довіри між громадянами та органами влади на cході країни, краще розуміння ключових реформ, нових можливостей і суспільних змін. Проект працює в Донецькій та Луганській областях та спрямований на розширення участі громадян у процесах врядування на основі інклюзивних і демократичних громадянських цінностей, підвищення ефективності надання державних послуг, інтеграцію відокремлених, уразливих та ізольованих спільнот, зміцнення громадської ідентичності, та створення можливостей для регіону очолити демократичні перетворення в Україні.