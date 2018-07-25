В Кальміуському районі ліквідували посів конопел

Два сусіда засіяли свою земельну ділянку насінням конопель. Поліцейські вилучили майже 100 кущів наркотичної рослини різного ступеня зрілості.

Співробітники Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що двоє мешканців селища Зірка-2 вирощують за своїм місцем мешкання коноплі.

В ході санкціонованого обшуку у 42-річного чоловіка співробітники карного розшуку Кальміуського відділення поліції виявили та вилучили більше 50 кущів конопель. Господар будинку вирощував рослини прямо на городі. А в будинку були сховані згортки з марихуаною та сушилися вже зібрані рослини. Зі слів зловмисника привіз наркоречовину з іншої країни.

На сусідній ділянці 43-річного чоловіка зростало більше 40 кущів конопель.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель), та за ч.1 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.