В Кальмиусском районе закрыта «наркокухня на дому»

При отсутствии других членов семьи молодой человек брался за изготовление опия для собственных нужд. Сотрудники управления противодействия наркопреступности областного главка застали злоумышленника на завершающей стадии процесса приготовления наркотика. Во время документирования нелегальной «деятельности» изъята посуда и около 200 граммов готового продукта, которые направлены на экспертизу.

Как только закрывалась дверь квартиры за родителями, на кухне разворачивалось приготовления опия — 21-летний молодой человек ради экономии на пагубной страсти научился самостоятельно изготавливать наркотик. «Варил» опий раз в два дня, получая 6-7 миллилитров готового вещества.

В рамках проведения спецмероприятий, которые продолжаются на территории региона, полицейские по решению суда провели обысковые мероприятия по месту жительства злоумышленника и изъяли неопровержимые вещественные доказательства его вины. Ранее судимый за имущественное преступление «повар» вину отрицать не стал и во всем сознался.

В настоящее время начато досудебное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Изъятое направлено на экспертизу.