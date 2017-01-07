В КПВВ «Новотроицкое» пограничники обнаружили партию табачных изделий

Сегодня пограничники Донецкого отряда совместно с представителями фискальной службы помешали перемещению через линию соприкосновения партии сигарет.

В ходе осуществления углубленного осмотра транспортного средства марки «Хюндай» правоохранителями выявлено тайник под ковриком багажного отделения. 33-летняя гражданка Украины с нарушением правил перемещения намеревалась доставить сигареты на неподконтрольную территорию.

Предварительная сумма оценки товара составляет почти 12 000 гривен. Нарушитель, автомобиль и обнаруженные сигареты переданы сотрудникам ДФС.