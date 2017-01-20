В Мангуше лиговцы и полицейские предупреждали прохожих о вреде курения

Вместе с нарядом полиции подростки на несколько часов заступили на маршрут патрулирования, чтобы предложить жителям Мангуша бросить пагубную привычку.

В курортном поселке у наряда, который заступил на обеспечение публичной безопасности, подкрепление — вместе с полицейскими на маршрут вышли участники местного звена «Лиги будущих полицейских». Такой необычный наряд останавливал прохожих с сигаретами, чтобы предупредить о вреде, который приносит вместе с собой никотин, и предлагали избавиться от пагубной привычки.

Перед заступлением «на службу» со всеми членами патруля провел инструктаж руководитель Мангушского отделения полиции Александр Вапиров и начальник районной криминальной полиции Иван Каплан.

Жители встречали наряд с улыбкой, но прислушивались к советам подростков. Некоторые из них даже давали обещание бросить курить.