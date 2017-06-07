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В Мангуше в дорожно-транспортном происшествии пострадали дети

Опубликовано 08 Июн 2017

авариядтпДва ребенка – 9 и 10 лет передвигались в автомобиле в качестве пассажиров. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.

По предварительным данным, в 09.30 водитель автомобиля «ВАЗ-2101», двигаясь по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ДЄУ Ланос», под управлением 38-летнего водителя, который двигался по главной дороге. В результате происшествия пострадали 3 пассажира «Ланоса» – 32-летняя женщина, 9-летняя девушка и 10-летний мальчик и 77-летняя пассажирка ваза.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).

Полицейские напоминают автовладельцам, что маленьких пассажиров необходимо пристегивать ремнями безопасности, а при перевозке детей дошкольного возраста, рекомендуется пользоваться детскими автокреслами, ведь именно эти средства безопасности сохранили не одну жизнь.

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