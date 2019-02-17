В Мангуші мешканець молотком вбив батька

Конфлікт виник через те, що син забрав батькову банківську картку. Наразі підозрюваного затримано.

До поліції Мангуша надійшло повідомлення від медиків про те, що до медичного закладу госпіталізовано мешканця із важкою травмою голови.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу поліції.

Опитавши свідків події та перевіривши місце злочину, поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився син потерпілого, 1980 року народження.

Як виявилося, напередодні після опівночі батько та син посварилися через те, що син забрав в батька його банківську картку. Так, в ході словесного конфлікту молодший з чоловіків схопився за молоток та вдарив ним свого родича кілька разів по голові.

Потерпілого було доставлено до лікарні, але від отриманих травм чоловік помер.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.