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В Мангуші поліцейські ліквідували наркопритон

Опубликовано 21 Май 2018

Мариуполь наркопритон 21.05.18 1114 кущів конопель, насіння маку, прекурсор, використані шприци та приладдя для виготовлення наркотиків вилучили поліцейські у місцевого мешканця. У правоохоронців э докази не тільки його причетності до зберігання наркотиків, а також до надавання будинку знайомим для спільного вживання опію.

Співробітники Мангушського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що місцевий мешканець зберігає вдома наркотичні речовини.

В ході проведення санкціонованого обшуку в будинку 50-річного чоловіка поліцейські з’ясували, що господар, як зберігає наркосировину, так і надає приміщення знайомим для спільного вживання наркотику.

Так, правоохоронці вилучили насіння маку, декілька пляшок прекурсору, використані шприци та приладдя із залишками наркотику. А в сараї оперативники виявили 144 куща конопель із корінням.

Зловмисник повідомив, що висушував коноплі для подальшого особистого вживання.

На час проведення обшуку в будинку знаходилося 2 клієнта, які тільки-но вжили наркопродукт власного виробництва.

Зі слів зловмисника, приміщення він надавав нарколюбителям в обмін на «дозу» опію.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та за ч.1 ст.317 ККУ (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.

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