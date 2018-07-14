В Мангуші поліцейські затримали двох неповнолітніх угонщиків

Заради забави двоє підлітків, пошкодивши замок в гаражі сусіда, викрали його «п’ятірку». Поліцейські затримали зловмисників на одній з автодоріг селища.

До співробітників Мангушського відділення поліції звернувся 44-річний мешканець селища Стародубівка, який повідомив, що вночі з його гаражу викрали автомобіль.

За вказаною адресою негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи Мангушського відділення поліції та патрульні поліцейські.

В ході проведення розшукових заходів правоохоронці виявили викрадений автомобіль, за кермом якого були двоє місцевих приятелів 16-ти років. Підлітки пояснили, що хотіли покататися на автівці. Вночі вони пошкодили замок на гаражі та викрали транспорт.

Авто буде повернуто законному власнику.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.