В Мангушском районе полицейские ликвидировали наркопритон

Проведя санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника, полицейские изъяли посуду и наркотики, которые в качестве вещественных доказательств приобщены к материалам уголовного производства, открытого за незаконное хранение запрещенных веществ и содержание мест для их употребления. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный наркооборот.

Сотрудники криминальной полиции Мангушского отделения полиции, получив информацию о том, что житель территории обслуживания не только употребляет наркотики, но и организовал на собственной кухне их изготовление, внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.317 «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и начали документирование преступления »Уголовного кодекса Украины. В районном суде была получена санкция на проведение обысковых мероприятий, после чего правоохранители посетили указанный адрес.

Хозяина застали не одного, а в компании таких же наркозависимых товарищей. На момент проведения следственных действий присутствующие как раз дегустировали полученный наркотик. На кухне царил беспорядок, а владелец не успел убрать грязную посуду и остатки компонентов, используемых для изготовления «дозы».

Посуду, сковороду и полиэтиленовый пакет с измельченным и высушенным растением, вероятно коноплей, изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту дополнительно начато еще одно уголовное производство по ч.1 ст.309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями указанных статей, — до 5 лет лишения свободы.