В Мариуполь приехали студенты со всей страны

Более 300 студентов Украинской академии лидерства приехали сегодня в Мариуполь на скоростном поезде из Киева. В течение двух дней, совместно с 200 мариупольцами, они разработают молодежную «Визию Украины 2030».

«Сегодня мы приехали в город, который призван стать символом новой Украины. «Восток Возможностей» — это начало новой эпохи развития всей страны. С нами молодежь со всей Украины. Вместе мы сможем разработать эффективные идеи, которые трансформируем в конкретные цели и, уверен, сможем их осуществить»,- отметил руководитель Украинской академии лидерства Роман Тичковский.

После, студенты совместно с гостями и менторами проекта, спели песню «Украина» Тараса Петриненко, ставшую негласным гимном УАЛ.

В течение двух дней, на базе Мариупольского гуманитарного университета, студенты УАЛ разработают и сформулируют аспекты будущей стратегии развития страны. Работа будет организована в пяти группах. Среди ключевых тем – частное предпринимательство, национальная безопасность, здравоохранение, наука и информационные технологии. «Визию Украины 2030» представят Президенту Украины Владимиру Зеленскому на Молодежном форуме «Каждое завтра начинается уже сегодня», который пройдет в рамках инвестиционного форума Re: Think Invest in Ukraine 29 октября.