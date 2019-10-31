В Мариуполь приехали ведущие специалисты художественной педагогики

Сегодня в Мариуполе стартовала ІІІ Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной художественной педагогики: традиции и инновации». Она собрала в школе искусств более 400 преподавателей художественных школ и вузов с разных регионов Украины. Цель конференции - совершенствование образовательного процесса с учетом современных технологий и развитие креативного подхода у педагогов.

«Очень знаково, что мероприятие проходит в Мариуполе — в самой большой школе искусств региона. Сейчас в ней, как и во всей Украине, происходит перезагрузка художественного образования. Эта конференция – один из способов объединить творческих людей. Место, где можно обменяться планами, идеями, которые положат начало масштабным проектам», — отметила директор департамента культурно-общественного развития Диана Трима.

Директор Мариупольской школы искусств Александра Хоруженко рассказала, что конференция проводится в Мариуполе уже третий раз. В ней принимают участие представители музыкальных школ и колледжей Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и других областей Украины.

В течение трех дней 15 ведущих специалистов художественной педагогики страны проведут тематические семинары, мастер-классы, презентации репертуарных сборников, методических пособий. Мариупольцы смогут обменяться опытом с заслуженными работниками культуры, солистами оперы и оркестров.

Организаторы конференции Европейская ассоциация преподавателей-струнников (Украинское звено) ОО «ESTA-Украина», департамент культурно-общественного развития горсовета и Мариупольская школа искусств. ​