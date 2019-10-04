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В Мариуполь продолжают поступать новые автобусы

Опубликовано 07 Окт 2019

транспорт автоВ Мариуполь партиями заезжают партии новых автобусов марки «МАЗ-203». В депо МТТУ уже находится 31 транспортное средство. 10 из них — автобусы-гармошки. 

Данные автобусы собраны на минском автозаводе. Имеют максимальную комплектацию. Включают кондиционирование кабины водителя и салона, электронные информационные системы, маршрутные указатели, автоматическое обновление остановок, видеонаблюдение и систему подсчета пассажиров. Каждый автобус имеет возможность перевозить до 90 пассажиров.

Напомним, первая поставка автобусов зашла в августе. Согласно проекту, автобусный парк Мариуполя пополнится 64 единицами транспорта. Транспорт закуплен в рамках совместного проекта Мариупольского городского совета и Международной финансовой корпорации (IFC).

Кроме того, в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития в Мариуполь будет поставлено 72 троллейбуса.

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