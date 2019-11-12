В Мариуполе борются с нелегальной занятостью

Департаментом по вопросам экономики Мариупольского городского совета совместно с городским центром занятости и отделом контроля южного направления ГУ Гоструда в Донецкой области проводятся мероприятия по выявлению фактов нелегальной занятости. В течение октября были проведены проверки 1173 частных предприятий Кальмиусского и Приморского районов.

По результатам посещений выявлено 135 наемных работников, не оформленных в соответствии с действующим законодательством. Информацию о работодателях, использующих нелегальную работу, направлено в межведомственную рабочую группу по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения.

Специалисты призывают граждан и работодателей работать легально и в рамках трудового законодательства Украины. О случаях неофициального трудоустройства жители города могут сообщать по телефону правительственной горячей линии — 1545.