В Мариуполе через QR-код можно приобрести проездной билет

В Мариуполе появился новый сервис по оплате за транспортную услугу. Если раньше через Приват24 с помощью QR-кода можно было оплатить поездку в муниципальном транспорте, то теперь — так же можно приобрести электронный проездной билет.

Сканируя QR-код в общественном транспорте Мариуполя, можно оплатить проездной на определенное время. Причем доступна функция выбора льготных билетов — школьного или студенческого. Такой проездной будет всегда в вашем смартфоне и с ним не нужно каждый раз повторять процедуру оплаты разовых билетов.

Оплата в Приват24 через QR-код или покупка проездного не предусматривает никаких комиссий. То есть, электронные билеты общественного транспорта для пассажира будут стоить так же, как и обычные бумажные. С начала года в Мариуполе с помощью QR-кода проезд оплатили 50 тысяч пассажиров. Напоминаем, уже два года в муниципальном общественном транспорте города работает система безналичной оплаты за проезд.

Обновление подвижного состава городского общественного транспорта и внедрения безналичной системы оплаты проезда выводят Мариуполь в ряд современных инновационных городов Украины. Электронный проездной — это еще один шаг на этом пути.

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