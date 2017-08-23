В Мариуполе двое детей попали под колеса авто в течение часа

Полуторагодовалый мальчик и 12-летняя девочка получили телесные повреждения. Обстоятельства происшествия выясняются.

По предварительным данным, вчера около 15.30 водитель автомобиля «Дэу Ланос», осуществляя поворот с улицы Блажевича на улицу Карпинского, совершил наезд на женщину с коляской, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В коляске находился 1,5-летний мальчик. Водитель сразу вызвал скорую помощь и полицейских. Ребенок доставлен для обследования в больницу, мать не пострадала.

Получасом позже, по пр. Металлургов водитель автомобиля «ВАЗ-21099» совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель авто был задержан сотрудниками патрульной полиции.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Правоохранители обращаются к водителям автотранспорта с просьбой быть предельно внимательными на дорогах, снизить скорость при проезде вблизи школ, в местах, где установлен знак «Дети», в районе пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, возле жилых микрорайонов и соблюдать Правила дорожного движения.