В Мариуполе изучали «азбуку дорог»

Сохранить жизнь и здоровье детей, не допустить случаев их травмирования в дорожно-транспортных происшествиях – это основное направление работы сотрудников полиции по обеспечению безопасности дорожного движения.

Превентивные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма продолжаются. Правоохранители встречаются со школьниками, чтобы напомнить им Правила дорожного движения.

Только постоянная работа с детьми может дать положительный результат, поэтому сотрудники полиции регулярно посещают учебные заведения, где проводят уроки по безопасности дорожного движения.

Как не попасть под колеса авто, как правильно вести себя на дороге, об опасности, которая подстерегает несовершеннолетних во время прогулок на улице рассказывают детям сотрудники полиции.

Один из таких уроков прошел и в Приморском доме детского творчества города Мариуполя, где сотрудники полиции встретились с учениками младших классов, чтобы рассказать им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Сотрудник полиции по обеспечению безопасности дорожного движения напомнил школьникам правила поведения на дороге и необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Также перед собравшимися выступила агитбригада Юных инспекторов движения Приморского дома творчества. Всем очень понравилосьяркое и интересноей выступление юидовцев.

А для того, чтобы полученные знания более запомнились, детям показали мультфильмы по безопасности дорожного движения.