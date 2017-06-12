В Мариуполе на детей напали питбули

Ребята 12 и 15 лет пришли погулять на футбольное поле на окраине города, где двое взрослых молодых мужчин выгуливали собак. Увидев детей, звери, которые были без поводков и намордников, бросились на них. Первым номером, который набрали ребята после безумной погони, в состоянии шока, стал номер спецлинии 102. Пока оператор успокаивала подростков и вызвала скорую, на место прибыл наряд полиции.

Полицейских вызвал младший парень, Андрей, ведь знал, что в случае любой опасности нужно звонить в полицию.

- Примите вызов, переулок Ермака …. Двое пацанов …. просто отпустили собак гулять, и они … за нами побежали … она меня чуть за ногу и не укусила. Это было очень страшно, — каждое слово давалось ребенку с трудом, подросток задыхался от сильного бега и страха.

- Они сказали «пацан, беги». Руки дрожат, — добавил девятиклассник Дмитрий.

Убедившись в первую очередь, что дети сейчас в безопасности, девушка-оператор колл-центра 102 «выяснила точное местонахождение мальчиков и попросила оставаться в безопасном месте, пока не прибудет полиция.

Пока наряд ехал, оператор 8 минут удерживала детей на линии, пытаясь успокоить их и узнать детали происшествия. Почувствовав поддержку, подростки начали отходить от шока.

Заявитель рассказал, что, спасаясь от «бойцовых» собак, с футбольного поля он с другом забежал в свой двор. Не веря, что им удалось оторваться от хищных преследователей, дети боялись, что те в любой момент могут выскочить из-за угла. А больше бежать они не могли.

Старший юноша очень переживал, что во время погони потерял кепку. Услышав, что он собирается выйти из укрытия ее искать, девушка-оператор попросила ребят быть рядом и никуда не идти.

Вдруг вдали дети увидели своих обидчиков. Андрею стало плохо, и оператор, который слышал каждый вздох детей, немедленно вызвала «скорую». В тот же миг к друзьям подъехал экипаж патрульных. Дети вздохнули с облегчением — теперь они под защитой.

На месте владельцев собак и их питомцев не было. Полиция принимает меры для установления лиц нарушителей, из которых дети пережили психологический стресс.

В связи со школьными каникулами полиция Донетчины призывает владельцев собак неукоснительно соблюдать правила выгула животных, особенно — опасных пород, использовать намордники, пристально следить за своим питомцем, чтобы он не нанес вреда окружающим. Ведь ценой нарушения правил может стать жизнь ребенка и другие тяжелые последствия.