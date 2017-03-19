В Мариуполе начата установка «умных» видеокамер системы UASC

Об этом шла речь вчера на рабочем совещании заместителя главы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина с представителями фирмы интернет-провайдера — официального подрядчика, который по решению Мариупольского городского совета будет устанавливать в городе современные камеры. Из запланированных 37-ми видеокамер в Мариуполе в тестовом режиме работает уже 17.

Сейчас Единый сервисный аналитический центр (UASC) ГУНП в Донецкой области получает вызовы по линии 102 со всей области и ежедневно обрабатывает более полутысячи звонков от жителей региона.

Центр способен отслеживать риски и изменение оперативной обстановки в городах в режиме реального времени — с помощью сверхсовременных видеокамер. Разработчиками предусмотрена система из 120 видеокамер, которые будут установлены по всей области.

Рассчитанные для Мариуполя 37 камер — приобретенные по инициативе Главного управления Нацполиции в Донецкой области, 17 из них уже установлены для работы в тестовом режиме. Насколько быстро остальные 20 появится на основных улицах города, полностью зависит от местной власти.

Генерал Аброськин подчеркнул, что вопрос установки и обслуживания камер — это компетенция горсоветов, но, к сожалению, в Мариуполе за последние 3 месяца этот вопрос, даже при наличии необходимого оборудования, не сдвинулся с места.

Представители компании-подрядчика заверили заместителя председателя Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, что до конца недели установят и подключат к системе UASC не менее 5 «умных» камер, а к концу месяца — выполнят эту работу в полном объеме.

Активное внедрение системы безопасности UASC продолжается и по другим городам области.

Так, в Покровске до конца марта планируется завершить процесс закупки камер.

На ближайших сессиях городских советов Славянска и Бахмута также будет решаться вопрос о закупке камер.

- Эта работа ведется и в небольших городах, таких как Никольское, Мангуш, там будет меньше камер, но они будут подключены к нашей системе, — рассказал заместитель начальника управления информационной поддержки и координации полиции 102 ГУНП в Донецкой области Денис Пефтиев.

Также, он отметил, что в Мариуполе центром UASC дополнительно взято под видеоконтроль школу № 4 и 2 детских сада. Кроме того, ведутся переговоры с администрациями крупных торговых центров о доступе к установленным в них камерам (почти 400 камер).