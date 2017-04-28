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В Мариуполе нетрезвый водитель совершил наезд на пешехода и две машины

Опубликовано 30 Апр 2017

дтп-знакПострадало 2 человека, повреждены транспортные средства. В отношении водителя открыто уголовное производство. Проводится следствие.

В Мариуполе около 22 часов во дворе многоэтажного дома, после употребления спиртных напитков со своим знакомым, 35-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» сел за руль и не увидев, что его знакомый упал, наехал ему на ногу, после чего, выполняя маневр разворота совершил наезд на автомобиль «Мицубиси», который стоял во дворе припаркованный. Не осознавая последствий своего поступка, водитель продолжил движение, выехал на пр. Металлургов, где совершил наезд на автомобиль «Dacia», который стоял на перекрестке на запрещенный сигнал светофора, после чего, оставил транспортное средство возле одного из развлекательных заведений изашел в него. Во время общения с полицейскими водитель, пытаясь избежать ответственности, убеждал правоохранителей, что он не управлял транспортным средством, а все время находился в кафе.

В результате происшествия телесные повреждения получил пешеход и 23-летняя пассажир автомобиля «Dacia».

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).

Всего с начала года на Донетчине выявлен 1361 нетрезвый водитель. Во время профилактической отработки Мариуполя только за сутки выявлено 9 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

Правоохранители напоминают, что управление транспортными средствами в состоянии опьянения недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Уважаемые водители! Соблюдайте Правила дорожного движения. Не подвергайте опасности себя и окружающих.

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