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В Мариуполе откроется европейский кольцевой каток

Опубликовано 05 Дек 2019

80477-78428612_2888124011198614_854066826768809984_nВ этом году ледовую арену разместят в Театральном сквере. Посещение для жителей и гостей города будут совершенно бесплатными. Уже сегодня на месте размещения объекта работает подрядная организация для его установки.

Заплатить нужно будет только за аренду коньков. По словам начальника управления молодежи и спорта Алексея Казанцева, как и в прошлом году, цена будет варьироваться в зависимости от времени и дня посещения. Так, в будний день до 15:00 сумма составит 30 гривен, а после 15:00 и в выходные дни – 50. Отличием станет отсутствие сеансов. Одновременно каток сможет вместить порядка 200 человек.

Также Алексей Казанцев отметил, что локация была выбрана с целью разнообразить новогоднее убранство города к праздникам: «На прошлом месте каток проработал три года. Мы решили изменить место локации. Сделать работу катка более интересней. Подрядчик обещает романтичную европейскую атмосферу. В аренду будет предоставлено около 400 пар коньков», — отметил он.

В Театральном сквере уже начались подготовительные работы по обустройству катка. Он будет уникальной кольцевой формы, максимальной шириной 15 метров. В этом году откажутся от стандартного хоккейного ограждения. Его заменит деревянная изгородь.

Открытие катка запланировано на 19 декабря и проработает он до конца зимы. Подрядчик обещает сохранять лед даже при температуре до восьми градусов тепла. Новогодняя ярмарка в этом сезоне расположится на отрезке от подземного перехода до Драматического театра. Рождественский городок проработает до конца января.

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