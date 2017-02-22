В Мариуполе открыли современный кинологический центр

Они чувствуют оружие, спрятанное диверсантами, и невидимую взрывчатку лучше, чем любая техника — отныне рядом с самыми современными технологиями UASC полиция имеет мощное «оружие» для борьбы с преступностью. Новый кинологический комплекс на 24 собаки был создан с нуля по инициативе главы полиции Донетчины Вячеслава Аброськина, а первыми с пушистыми спецназовцами познакомились дети с мариупольской школы-интерната №2.

Сегодня 10 первых четвероногих помощников полиции наконец получили свой дом. Особенность кинологического центра полиции Донецкой области — в специальной подготовке служебных собак, которые натренированы работать в зоне боевых действий и спасать людей, несмотря на взрывы гранат.

В открытии центра приняли участие генеральный директор металлургического комбината им. Ильича Юрий Зинченко, оказавший активную поддержку в строительстве, начальник отдела организации кинологической деятельности Национальной полиции Украины Виталий Иванченко и секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма.

Вячеслав Аброськин отметил, что кинологический центр крайне важен именно для Донетчины, где в незаконном обороте находится большое количество оружия, и от работы служебных собак здесь, в зоне боевых действий, зависит безопасность людей по всей Украине.

- Собак не заменила пока еще ни одна техника, и только с помощью наших четвероногих друзей мы можем противостоять этой беде, которая пришла к нам в Украину. Это своего рода форпост по защите от многотысячного количества оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Только за прошлый год изъято тысячи гранат, полмиллиона боеприпасов, сотни гранатометов. Все это может взорваться где угодно — в метро в Киеве, в автобусе в Днепре, эта беда может коснуться каждого. И вот самое главное уже сделано, начало положено, и все это будет служить нашему народу Украины, — отметил генерал.

Глава полиции Донетчины поблагодарил за поддержку генерального директора ММК им. Ильича Юрия Зинченко, благодаря помощи которого современный комплекс был возведен в рекордные сроки — за три месяца.

Центр построен на месте аварийной застройки, проведены масштабные работы по отводу грунтовых вод, вывезено 500 тонн грунта, залито 300 тонн бетона. Современные вольеры строились из 30 тонн металлоконструкций, а чтобы собакам было тепло зимой, на пол постелили 600 кв.метров деревянного настила.

Юрий Зинченко отметил, что металлургов и полицию связывает плодотворное взаимодействие с 2014 года, когда Мариуполь был совместными усилиями освобожден от бандформирований.

- Это еще один шаг на пути того, что наша полиция, которая охраняет каждый день в это непростое время, станет сильнее. Был действительно сложный период, когда все нужно было восстанавливать, в том числе и строить новую полицию. Сегодня мы с вами действительно видим, что произошло возрождение полиции. И поэтому этот кинологический центр — это еще одно подтверждение того, что мы всегда будем помогать для того, чтобы и дальше у нас сохранялся мир и чтобы мы пережили эти сложные времена, — отметил Юрий Зинченко.

Во время торжественного мероприятия генеральный директор ММК им. Ильича вручил генералу Аброськину подарок — будущего четвероногого «детектива», щенка немецкой овчарки.

Первой служебной собакой, с которой как раз и началось создание кинологического центра, стал пес Туман, которого подарил в Сартане Степан Махсма, секретарь Мариупольского горсовета, который в то время возглавлял местный поселковый совет.

Сегодня Туману — полтора года, он — специалист в поиске преступников и вместе с кинологом Назаром Зубричевим, который приехал добровольцем в АТО, и участвует в раскрытии тяжких преступлений. Пес находит преступников, когда нет никаких зацепок, кроме запаха.

Всего в кинологическом центре сейчас работают 8 полицейских кинологов — как из Донецкой области, так и со всей Украины. В честь открытия были награждены строитель и начальник кинологического центра Леонид Котов, которые принимали участие в его создании.

А маленькие воспитанники с подшефной школы-интерната, где живут дети-сироты из Марьинки, Светлодарска и других городов с линии разграничения, запустили в небо желто-голубые шарики. Полицейские пригласили малышей принять участие в открытии и познакомиться с собаками, потому что именно этим детям так нужны внимание, тепло и радость, которую могут подарить пушистые помощники полиции.

А потом началось самое интересное — полицейские собаки показали, на что они способны. Найти спрятанное оружие для лабрадора Гуча — дело нескольких секунд. Он имеет сертификат на поиск оружия и наркотиков и вместе с хозяином Виктором Казаковым два года провел в АТО на блокпостах. Среди его добычи — два гранатомета «Шмель» российского производства, а также он спас людей от десятков гранат, пулеметов, огнестрельного оружия.

Именно Гуч унюхал взрывчатку в найденном днях в Авдеевке беспилотнике, вероятно, российского производства.

Такие же способности имеет его сын Арес, который уже почти 2 месяца несет службу на железнодорожном и автовокзалах Мариуполя. Обоих собак тренируют на немецком языке — они его лучше воспринимают и не будут реагировать на чужие команды.

- Собаки готовятся для групп быстрого реагирования, собака не боится резких звуков, вспышек. Если полицейский использует свето-шумовую гранату, после ее взрыва, залетает собака и блокирует противника, она работает под углом, не травмируется сама и спасает жизнь человека, — говорит Виктор Казаков, заместитель начальника кинологического центра.

Овчарки Туман и Земфира показали, как они задерживают преступника. Для их тренировки приобретено современное оборудование: рукав для отработки «кусачки» сделан из материала, который по плотности такой же, как человеческая рука. Задача следовых собак — обезвредить преступника, нанеся ему минимальные повреждения.

Дети были в восторге, особенно, когда эти грозные «полицейские» превратились в ласковых любимцев и старались лизнуть маленькие детские ладошки, будто понимая, что истинная любовь — это единственное, чего не хватает этим малышам.

- Я смотрю на эту прекрасную молодежь. Есть у нас программа такая — «Юный кинолог», которая уже работает в нескольких областях. Пожалуйста, желающие могут приходить сюда, к специалистам, — пригласил ребят начальник отдела организации кинологической деятельности Национальной полиции Украины Виталий Иванченко.

Дети играли с собаками, примеряли рукава и тут же изучили немецкий, пытаясь «пообщаться» с Гучем.

- Если будут набирать в юных кинологов, я пойду, — говорит Андрей со Светлодарска, который зарылся в густую шерсть Тумана и не отходил от него.