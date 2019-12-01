В Мариуполе открылся «Паспортный сервис»

В Мариуполе открылся государственный офис по выдаче ID- карт и заграничных паспортов. «Паспортный сервис» находится по адресу проспект Мира,69. Это первый филиал государственного предприятия «Документ» в Донецкой области.

Здесь новые мариупольцы и жители города смогут оформить не только паспорта. Среди услуг «Паспортного сервиса» — оформление страховки для выезда за границу, подготовка информационных справок об отсутствии или наличии судимостей, апостилирование документов и ряд сопутствующих услуг. Оплатить их можно в терминале на месте.

По словам сотрудников центра, оформление документов занимает не более 15 минут. В офисе предоставляют сервисы и для иностранцев. Они могут оформить разрешительные документы на временное и постоянное пребывание в Украине.

С полным перечнем услуг и тарифами сервиса можно ознакомиться на официальном сайте предприятия. Также здесь можно записаться в электронную очередь на удобный день и время.

График работы офиса – с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Суббота — с 9:00-17:00, воскресенье – выходной.