В Мариуполе открыто набор в ряды патрульной полиции

Руководство патрульной надеется, что до Нового года на улице полумиллионного города дополнительно выйдет 111 новых полицейских. О вакантных должностях, требованиях к кандидатам и уровне прохождения отбора говорили с представителями СМИ на пресс-брифинге заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Сергей Матвейчук и руководители Управления патрульной полиции в городе Мариуполь.

Мотивированные, ориентированные на качественные изменения в государстве, стремятся помогать людям и ответственные — именно такими должны быть патрульные, обязанность которых служить и защищать.

В прошлом году вместо 450 новых полицейских, охранять покой мариупольцев вышло 172, хотя желающих было больше 3000000 (или 6,4 человека на место). Это свидетельствует о тщательном жесткий отбор, по итогам которого высокое звание полицейского получили только лучшие из лучших.

За год добросовестной службы они доказали, что изменения начинаются с каждого и достигли главного — доверия жителей. Это подчеркнул на западе и Сергей Матвейчук.

- На сегодняшний день патрульная полиция обработала более 86 000 вызовов. Это тот орган, который в тесном сотрудничестве с нами помогает людям. Это основная служба, которая работает на улицах, работает по превенции и прибывает на вызов за 5-7 минут. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы этот орган только расширялся, так как количество патрульных на сегодня недостаточно, нагрузка на каждого достаточно велико. Поэтому мы надеемся набрать новых полицейских, которые будут обеспечивать правопорядок в Мариуполе, — отметил Матвийчук.

В функции патрульных входит патрулирование территории, реагирования на правонарушения, обеспечения дорожного движения, а также раскрытия преступлений «по горячим следам» и комплексная противодействие преступности.

Требования озвучил начальник сектора кадрового обеспечения Управления патрульной полиции в городе Мариуполь Роман Яцюк. Так, в конкурсе могут принимать участие граждане Украины в возрасте от 20 до 35 лет, имеющие полное среднее или высшее образование, готовы к службе в любом городе Украины и имеют высокую мотивацию.

- Если вы хотите изменений, давайте становиться этими изменениями. Всем, кто хочет изменить что-то в стране, приходите к нам. Как показывает жизненный опыт и практика, это получается, — добавил напоследок временно исполняющий обязанности вязки начальника Управления патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

Узнать больше о наборе можно по телефону 098-551-69-77 (Елена Галлалу), по елктронци press-marupol@patrol.police.gov.ua , или на сайте https: //www.facebook.com/MariupolPolice/