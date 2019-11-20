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В Мариуполе почтили память жертв Голодомора

Опубликовано 23 Ноя 2019

61640-20191122_160338В Мариуполе прошел митинг-реквием ко Дню памяти жертв голодоморов. Сегодня Украина скорбит по землякам, которые погибли в те страшные дни.

Эти страшные годы стали национальной трагедией, черной страницей в истории нашего народа. Украина потеряла миллионы своих лучших сыновей и дочерей — земледельцев, ученых, творческих интеллигентов. Это не просто историческое прошлое, это незаживающая физическая и духовная рана нашего народа.

Во время митинга звучали стихи о временах, которые пришлось перенести народу в 1932-1933 годах.

В знак скорби и уважения к памятному знаку «Жертвам голодомора 1932-1933 гг. и политических репрессий» присутствующие  возлагали цветы и зажигали лампадки.

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