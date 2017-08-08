В Мариуполе полицейские изъяли марихуану

27-летний нарколюбитель с дозой был остановлен во время патрулирования города.

Наряд полицейских остановил для проверки документов парня, который шел по улице. Было установлено, что ранее судимый мужчина вернулся в Мариуполь из Запорожской области. Во время общения он вызвал у правоохранителей подозрение, потому что прятал глаза и нервничал.

Во время досмотра вещей подозреваемого в заднем кармане его сумки местные правоохранители обнаружили, а затем изъяли бумажный сверток с веществом растительного происхождения, вероятно, каннабис. Мужчина отрицать факт не стал и пояснил, что в свертке - высушенная конопля для собственного употребления.

Нарколюбителем оказался безработный житель Центрального района 1990 года, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Злоумышленник объяснил, что марихуану начал употреблять еще за решеткой, а когда вышел на свободу, взялся ее изготавливать для себя.

Коноплю он сорвал у реки в одном из частных секторов Мариуполя, самостоятельно высушил, измельчил и курил в течение года. Сейчас наркотическое средство изъято и направлено на экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.309 «Незаконное изготовление, хранение наркотических средств без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 3 лет лишения свободы.