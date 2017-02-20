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В Мариуполе полицейские обезоружили мать двоих детей

Опубликовано 22 Фев 2017

Мариуполь боеприпасы 22.02.17 3Больше года женщина подвергала опасности жизнь своих детей, храня дома гранату. Правоохранители изъяли ее вместе с патронами. По данному факту начато досудебное расследование.

Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей с людьми получили информацию о том, что жительница Центрального района хранит дома опасные предметы. С письменного разрешения владелицы был проведен осмотр помещения, в ходе которого на шкафу полицейские нашли Ф-1 с запалом и патроны разного калибра россыпью.

Злоумышленница пояснила, что полтора года назад боеприпасы ей подарили знакомые, а чтобы случайно не травмировались дети, проживаюшие вместе с ней в квартире, она положила их на высоте в неприметном месте.

Сейчас со всем изъятым работают эксперты в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

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