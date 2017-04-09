Последние новости

В Мариуполе полицейские обнаружили на территории школы гранату и патроны

Опубликовано 05 Апр 2017

9Взрывоопасные предметы увидели в траве сотрудники Приморского отделения полиции, которые вместе с директором учебного заведения осматривали территорию перед высадкой деревьев на школьном дворе. Место было срочно оцеплено и тщательно обследовано. На данный момент боеприпасы изъяты, угрозы нет.

Граната Ф-1 и 84 патрона калибром 5,45 мм находились на расстоянии около 40 м от школы. В любой момент опасный арсенал могли найти дети.

Взрыв на территории учебного заведения были предотвращен в результате бдительности сотрудников ювенальной превенции Приморского ОП. Правоохранители приехали осмотреть фронт работ перед субботником, во время которого школьники и полицейские планировали вместе высадить деревья.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Место обнаружения гранаты было срочно оцеплено правоохранителями, которые обеспечивали безопасность людей.

Арсенал был изъят. Кроме того, полицейские обследовали всю пришкольную территорию. Других опасных предметов не обнаружено.

Происхождение боеприпасов устанавливается. Проводится проверка.

 

Похожие сообщения

Мариупольские каратисты на соревнованиях в Риге

Опубликовано 06 Апр 2017

Конопля в банке и свертках — полицейские лишили двух мариупольцев наркосодержащих запасов

Опубликовано 06 Апр 2017

Под стенами предприятия найден оружейный арсенал

Опубликовано 05 Апр 2017

Воспитанники спецучреждения едва не уехали в Краматорск

Опубликовано 05 Апр 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-