В Мариуполе полицейские обнаружили на территории школы гранату и патроны

Взрывоопасные предметы увидели в траве сотрудники Приморского отделения полиции, которые вместе с директором учебного заведения осматривали территорию перед высадкой деревьев на школьном дворе. Место было срочно оцеплено и тщательно обследовано. На данный момент боеприпасы изъяты, угрозы нет.

Граната Ф-1 и 84 патрона калибром 5,45 мм находились на расстоянии около 40 м от школы. В любой момент опасный арсенал могли найти дети.

Взрыв на территории учебного заведения были предотвращен в результате бдительности сотрудников ювенальной превенции Приморского ОП. Правоохранители приехали осмотреть фронт работ перед субботником, во время которого школьники и полицейские планировали вместе высадить деревья.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Место обнаружения гранаты было срочно оцеплено правоохранителями, которые обеспечивали безопасность людей.

Арсенал был изъят. Кроме того, полицейские обследовали всю пришкольную территорию. Других опасных предметов не обнаружено.

Происхождение боеприпасов устанавливается. Проводится проверка.