В Мариуполе полиция изымала боеприпасы и наркотики

Задокументировано 5 фактов изъятия оружия и боеприпасов, прекращено 5 наркопреступлений. Итоги первого дня отработки подвел заместитель главы Нацполиции-начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. Спецмероприятия продолжаются — на службу заступила «ночная смена» правоохранителей.

Оперативно-профилактическая отработка стартовала сегодня в 4 утра. По сигналу тревоги генерал Аброськин поднял личный состав Главного управления Нацполиции в Донецкой области и Центрального отдела полиции г. Мариуполя.

В мероприятиях было задействовано более 750 полицейских. Полумиллионный прифронтовой город был полностью перекрыт пешими, мобильными нарядами и группами быстрого реагирования. Цель — не допустить терактов, проникновения диверсионно-разведывательных групп, провокаций.

Полицейские проверяли транспорт и граждан на улицах, ранее судимых, лиц, уклоняющихся от перерегистрации огнестрельного оружия, а также тех, кто прибывает в Мариуполь с намерениями дестабилизировать ситуацию во время майских праздников.

- Сегодня было осмотрено более 5000 автомобилей и проверено по базам МВД 1300 человек. Зарегистрировано 5 фактов изъятия наркотиков, есть изъятое оружие, 5 фактов. Но работа продолжается. Ночью на блокпостах увеличено количество сотрудников полиции, в городе созданы дополнительные группы быстрого реагирования, которые будут реагировать на все обращения граждан. Основная задача — это охрана общественного порядка и недопущения дестабилизации ситуации в Мариуполе и по всей территории Донецкой области, — отметил Вячеслав Аброськин.

В 22.00 генерал собрал полицейских, чтобы подвести итоги первого дня спецоперации и проинструктировать следующую группу правоохранителей, которые будут заботиться о безопасности жителей ночью.

Граната и наркотики — такой опасный набор изъяли полицейские в ходе отработки у ранее судимого мариупольца в Кальмиусском районе. Правоохранители пришли к 30-летнему мужчине с обыском, так как, по оперативной информации, он хранил наркотические вещества.

Во время визита сотрудников полиции мужчина нервничал, потому полицейские тщательно обследовали помещение и не зря — кроме ацетилированного опия обнаружили боевую гранату. Боеприпас был спрятан под кафельной плиткой в ​​уборной.

На вопрос, откуда у него оказался взрывоопасный предмет, нарколюбитель сообщил, что купил у неизвестного «в целях безопасности». Граната изъята, по данным фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.309 (незаконное хранение наркотиков) Уголовного кодекса Украины.

Генерал отметил, что полиция Донецкой области переведена на усиленный вариант несения службы и будет работать в круглосуточном режиме в течение всех праздничных дней.

Вячеслав Аброськин обратился к жителям и гостям Мариуполя и всей Донецкой области с просьбой с пониманием отнестись к действиям сотрудников полиции.

- Эти действия направлены на безопасность и защиту людей. Три года мы несем службу в сложных условиях, без ротаций, и только благодаря вашей поддержке полиция справится со всеми задачами, — отметил заместитель главы Нацполиции.